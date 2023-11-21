Одной из самых громких новостей вторника, если не самой, стало завершение карьеры Аланом Дзагоевым – 33-летним российским полузащитником, который с этой осени перешёл в греческую «Ламию». Прошлый свой сезон Алан провёл в казанском «Рубине». В клубе из столицы Татарстана не остались в стороне и высказались о завершении карьеры Дзагоева.

«Алан Дзагоев провёл в «Рубине» не так много времени, но это было круто. Спасибо, Алан!», - пишет клубная пресс-служба, прикрепив видео с экс-полузащитником во время его выступления за «Рубин».

За казанский клуб Дзагоев провёл 20 матчей и забил три гола в рамках Мелбет-Первой лиги.