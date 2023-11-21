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​Алдонин не ожидал, что Дзагоев так рано завершит карьеру

21 Ноября 2023 • 17:24 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не ожидал, что Алан Дзагоев так равно завершит футбольную карьеру.

«Я не то чтобы ожидал [что Дзагоев завершит карьеру], но понятно, что время идёт. Если учесть травмы, это рано или поздно произошло бы, я, естественно, не рассчитывал, что это произойдёт сейчас, но время неумолимо», - цитирует Алдонина ТАСС.

Алдонин также отметил, что футболисты центральной части поля обычно не играют очень долго.

Как известно, Дзагоев принял решение завершить карьеру уже в 33 года. Последним клубом в карьере полузащитника стала греческая «Ламия».

Ранее Алан Дзагоев допустил, что будет стараться развиваться на тренерском поприще.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин Алан Дзагоев ещё теги
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