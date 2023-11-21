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Агент Маслова: «Летом была возможность уехать в Европу, Тедеско помогал»

21 Ноября 2023 • 17:22 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов в этом сезоне играет крайне мало, СМИ уже не раз сообщали о том, что футболист близок к уходу из клуба грядущей зимой и Гильермо Абаскаль совершенно на Павла не рассчитывает.

Агент футболиста Герман Ткаченко рассказал, что летом нерегулярный игрок «красно-белых» мог даже уйти в европейский клуб.

«Летом был вариант уйти в Европу, с ним помог Доменико Тедеско. На уровне менеджеров уже договорились, они играли в три защитника, но потом пришёл запрет на русские сделки. А здесь ему немножко казалось, что он справится. Паша профессионал», - говорит Ткаченко в YouTube-шоу «Это футбол».

В этом сезоне у 23-летнего игрока в активе всего лишь четыре выхода на поле во всех турнирах – и ноль результативных действий в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Герман Ткаченко Павел Маслов ещё теги
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