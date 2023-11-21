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Луценко объяснил, почему почти полгода нигде не играет

21 Ноября 2023 • 17:12 Комментировать

Российский болельщик помнит Евгения Луценко как центрфорварда таких клубов как «Мордовия», столичное «Динамо» и тульский «Арсенал». Состав оружейников нападающий покинул минувшим летом и до сих пор не нашёл себе новую команду. Футболист пояснил, почему так произошло.

«Летом желал снова испытывать стресс, выполнять конкретные задачи в команде. Ждал предложений от условных «Химок» или «Торпедо», но ехать в не ставящую задачу команду не хотел: отказал «Кубани», «Велесу», «СКА-Хабаровску», «Шиннику», решив, что это не для меня», - говорит Луценко Sport24.

Напомним, что сейчас Луценко 36 лет. Взрослую карьеру он начал почти 20 лет назад – в 2004 году, его первым клубом было московское «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Луценко
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