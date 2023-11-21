​Дзагоев допустил, что станет тренером

Алан Дзагоев уже в 33 года принял решение повесить бутсы на гвоздь. Бывший игрок ЦСКА допустил, что теперь будет пытаться реализовать себя на тренерском поприще.

«В ближайшее время узнаю всё о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно, буду активно работать в этом направлении. А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически», - цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Последним клубом в тренерской карьере Алана Дзагоева стала греческая «Ламия». За неё полузащитник отыграл два матча в октябре.

Дзагоев известен главным образом по выступлениям за ЦСКА. В 395 матчах за «армейцев» полузащитник забил 77 голов и отдал 93 результативных паса на партнёров.