Защитник «Зенита» Роберт Ренан может сменить клубную прописку предстоящей зимой.

Как стало известно Globo, бразильский футболист «сине-бело-голубых» намерен перебраться в европейский клуб уже в январе. По данным источника, у Ренана есть несколько предложений из Европы.

Стоит сказать, что ранее агент Ренана заявил об отсутствии предложений по игроку.

20-летний защитник присоединился к «Зениту» в январе этого года. На счету футболиста всего 18 матчей во всех турнирах, в которых он получил одну желтую карточку.

Действующий трудовой договор Ренана с клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.