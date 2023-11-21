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Ренан уедет в Европу слухи

21 Ноября 2023 • 16:51 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может сменить клубную прописку предстоящей зимой.

Как стало известно Globo, бразильский футболист «сине-бело-голубых» намерен перебраться в европейский клуб уже в январе. По данным источника, у Ренана есть несколько предложений из Европы.

Стоит сказать, что ранее агент Ренана заявил об отсутствии предложений по игроку.

20-летний защитник присоединился к «Зениту» в январе этого года. На счету футболиста всего 18 матчей во всех турнирах, в которых он получил одну желтую карточку.

Действующий трудовой договор Ренана с клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

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