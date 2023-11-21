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Агент высказался о будущем Изидора

21 Ноября 2023 • 16:40 Комментировать

Агент Гарольд Ичбиа, который работает с нападающим «Зенита» Вильсоном Изидором, дал комментарий по поводу будущего футболиста. По словам агента, 23-летний француз сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за питерский клуб.

«Вильсон всё ещё хочет попробовать свои силы в Европе, но не сейчас. Он полностью сосредоточен на «Зените». Никаких причин для ухода из команды нет», - цитирует Ичбиа Sport24.

В сезоне 2023/2024 Вильсон Изидор провёл за «Зенит» 16 матчей. В них нападающий записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильсон Изидор Гарольд Ичбиа ещё теги
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