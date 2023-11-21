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Динияр Билялетдинов: Травмы помешали Дзагоеву раскрыть свой талант

21 Ноября 2023 • 16:16 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на заявление бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, который объявил о завершении карьеры.

«Последние годы Дзагоев не так много играл в футбол, поэтому его решение завершить карьеру неожиданностью не стало», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, частые травмы не дали Дзагоеву полностью реализовать себя, но у него была хорошая карьера, ведь он был со сборной в четвертьфинале чемпионата мира в 2018 году, участвовал в матчах чемпионата Европы и Лиги чемпионов.

Дзагоев заявил о завершении профессиональной карьеры в 33 года. На его счету 59 игр за национальную команду, в которых он забил девять мячей и стал автором восьми ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Алан Дзагоев
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