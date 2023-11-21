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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзагоев почувствовал, что его время прошло — Осинькин

21 Ноября 2023 • 16:05 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на завершение карьеры Аланом Дзагоевым, который ранее выступал за сборную России.

«Я понимаю, что он закончил только из-за того, что травмы не дают ему полноценно играть. Он всегда любил играть и быть полезным. Сейчас сам почувствовал, что, видимо, время его прошло», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Ранее Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. На данный момент Дзагоеву 33 года. Последним его клубом была греческая «Ламия», за которую он провел два матча, сыграв в общей сложности 14 минут.

Помимо этого, хавбек выступал за московский ЦСКА и казанский «Рубин».

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