Дзагоев почувствовал, что его время прошло — Осинькин

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на завершение карьеры Аланом Дзагоевым, который ранее выступал за сборную России.

«Я понимаю, что он закончил только из-за того, что травмы не дают ему полноценно играть. Он всегда любил играть и быть полезным. Сейчас сам почувствовал, что, видимо, время его прошло», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Ранее Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. На данный момент Дзагоеву 33 года. Последним его клубом была греческая «Ламия», за которую он провел два матча, сыграв в общей сложности 14 минут.

Помимо этого, хавбек выступал за московский ЦСКА и казанский «Рубин».