Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завершение игровой карьеры 33-летнего полузащитника Алана Дзагоева.

- У каждого футболиста наступает такой момент, когда приходится принимать непростое решение о завершении игровой карьеры. Причины могут быть разные, и достаточно частая из них – большое количество травм. Я считаю, у Алана получилась очень хорошая карьера. Он выиграл множество титулов с «армейцами» Москвы, выступал за сборную России, был одним из самых ярких футболистов в нашем чемпионате.

Но его преследовали травмы. На мой взгляд, именно это не позволило Дзагоеву проявить себя в европейских чемпионатах. Интерес к нему оттуда был постоянно, и если бы всё сложилось удачно, он бы мог хорошо показать себя за рубежом.

Можно только поблагодарить Алана за те прекрасные моменты, которые он подарил болельщикам ЦСКА и сборной. Он оставил хороший след в этих командах и в российском футболе в целом. Дзагоев проявил мужество, раз уж окончательно решил, что заканчивает игровую карьеру.