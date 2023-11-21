Российский защитник в «Баварии»: Есть ли основания для этого слуха

После матча между сборными России и Кубы известный журналист Илья Казаков сообщил, что защитник «Краснодара» Сергей Волков находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над возможностью такого трансфера.

Что написал Казаков?

«И отдельно надо сказать о Волкове. Мы привыкли к тому, что свои, доморощенные лидеры «Краснодара» – это Сафонов и средняя линия: Сперцян, Кривцов, Черников. И на подходе к ним Кокшаров, игрок с невероятной генетикой и воспитанием, помноженными на талант и образование. Но именно Волков – одно из главных открытий сезона. Не знаю, верить ли слуху, что его ведёт «Бавария» – и настолько внимательно, что скаут мюнхенцев приезжал смотреть Сергея на одном из матчей очно. Но я бы поверил – «Краснодар» Ивича хорош, что командно, что индивидуально», – написал Илья Казаков в своём канале в телеграме.

Не верить Казакову не стоит. Он не слишком часто даёт «инсайды», при этом сомнений в его информированности в футбольных делах России нет.

Нужен ли «Баварии» Волков?

Сложно сказать, нужен ли мюнхенцам именно Сергей Волков. Однако очевидно, что у «Баварии» есть проблема на правом краю обороны. Основным исполнителем на этой роли является Нуссер Мазрауи. Марокканца бесплатно забрали из «Аякса», но он пока в общем-то не показывает себя как игрок, который «закрыл» позицию. К тому же марокканец недавно попал в неприятную ситуацию, когда публично поддержал Газу в конфликте с Израилем. Это не понравилось руководству «Баварии». Пока вопрос был спущен на тормозах, но в первое же трансферное окно в Мюнхене могут об этом вспомнить.

В качестве сменщика есть Буна Сарр, которому в январе исполнится 32 года. При этом в этом сезоне на позиции правого защитника чаще даже появлялся Конрад Лаймер, который по основной своей роли играет в центре полузащиты. В общем, напрашивается вывод, что «Баварии» просто необходимо усилить правый край обороны.

При этом Волков действительно проводит яркий сезон. Он держит свой уровень, ему всего 21 год. На перспективу это выглядит интересным ходом, тем более что «Бавария» пока может себе позволить постепенно подпускать защитника к основе.

Может ли Волков перейти в «Баварию»?

Мюнхенцы вряд ли готовы тратить большие деньги для усиления позиции правого защитника. Скорее всего, «Бавария» вновь будет искать бюджетный вариант. Немецкий клуб активно делает ставку на скаутинг и умеет находить молодых, не раскрученных игроков, которые дают результат. В своё время «Бавария» сенсационно нашла Альфонсо Дэвиса в Канаде, а буквально недавно был выкуплен Нестори Иранкунда из австралийской «Аделаиды». То есть мюнхенцы готовы брать игроков из любых чемпионатов, так что отсутствие еврокубков у Волкова точно не будет препятствием.

Сам Волков тоже не прочь попробовать свои силы за границей. Летом в интервью он отмечал: «Всегда есть желание попробовать себя в Европе, но на данный момент я — игрок «Краснодара». Посмотрим, что будет дальше».

Трансфер реален?

И вот в этом смысле надо понимать, что Волков точно не является единственной кандидатурой «Баварии». Если мюнхенцы хотят приобрести правого защитника, то точно имеют целый список претендентов. Если предположить, что Волков его возглавляет, то всё равно есть вопрос переговоров с «Краснодаром». И вот эта ситуация может сделать переход невозможным.

Во-первых, сам «Краснодар» неохотно отпускает своих игроков. Тем более не стоит ждать, что зимой «быки» расстанутся с лидерами. Заработать – это, конечно, неплохо. Однако прямо сейчас «Краснодар» борется за чемпионство, и в этой ситуации Волков нужен родному клубу. Готова ли будет «Бавария» ждать до лета? Возможно. А возможно, и нет. При этом никуда не делся вопрос перечисления денежных средств в Россию. Это задача непростая. В общем, поверить в интерес «Баварии» к Волкову намного проще, чем в реальность самого перехода.

Роман Андреев