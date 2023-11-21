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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самые крупные победы сборной России

21 Ноября 2023 • 14:57 Комментировать

Сборная России в последние два года встречается с командами разного статуса и уровня. Конечно, среди них нет грандов европейского футбола, но и результатами коллектив Валерия Карпина не радовал. Вплоть до матча против Кубы. Восемь безответных мячей заставили сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспомнит о самых крупных победах в истории сборной России.

Начали с Камеруна

Сборная России могла стать настоящим открытием чемпионат мира–1994, но вместо этого последовало «Письмо четырнадцати» и желание реабилитироваться за два поражения на старте мундиаля в матче против Камеруна. Вышло весьма неплохо. Шесть раз удалось огорчить камерунцев, которые усилиями Роже Милла ответили только одним точным ударом. Пента-трик Олега Саленко до сих является рекордом всех чемпионатов мира по количеству голов в одном матче.

Шесть голов в ворота Андорры

Андорра была одним из излюбленных соперников россиян в конце «девяностых» и «нулевых». В ходе трагического отбора на чемпионат Европы–2000 сборная Олега Романцева начинала своё восхождение с разгрома в родных стенах представителей карликового государства в марте 1999 года. Матч завершился со счётом 6:1, а один из голов в той игре забил нынешний наставник сборной России Виктор Онопко.

В 2011 году история практически повторилась. Быстрый гол в исполнении Алана Дзагоева раскрепостил андоррцев, заставил их играть в открытый футбол. В итоге – 6:0 при дубле Дзагоева и голах Павлюченко, Игнашевича, Глушакова и Билялетдинова. На чемпионат Европы–2012 наша сборная выходила уверенно, так же его и начала, но затем… по традиции, не вышла из группы.

Забиваем много – не выходим из группы

Вообще у сборной России хорошая традиция одерживать крупные победы в рамках отборочных матчей чемпионата Европы. Началась она с 1995 года, когда семь мячей национальная команда нашей страны отправила в ворота Сан-Марино. Как и в матче против Кубы, забивали только разные игроки: Добровольский, Кульков, Кирьяков, Шалимов, Бесчастных, Колыванов, Черышев.

Через пару месяцев Россия обыграла Финляндию со счётом 6:0. Один из голов на счету нынешнего главного тренера национальной команды Валерия Карпина. На чемпионат Европы–1996 сборная России ехала, занимая вторую строчку в рейтинге ФИФА, и считалась претендентом на чемпионский титул! Всё закончилось как обычно – не выходом из группы.

Много забиваем «карликам»

Осенью 2015 года Артём Дзюба оформил «покер», Александр Кокорин реализовал пенальти, а Смолов и Дзагоев добили сборную «маленького» Лихтенштейна 7:0. Эта победа в совокупности с неудачей шведов в домашнем матче с Австрией позволила в конечном счете сборной России выйти на чемпионат Европы–2016. Стоит ли говорить, что и там из группы наша команда не вышла.

Рекордная победа сборной России была одержана в матче против Сан-Марино. Летом 2019 года национальная команда ещё жила на эмоциях чемпионата мира, поэтому не знала соперников. Очередной покер Дзюбы и дубль Смолова вместе с голами Антона Миранчука и Фёдора Кудряшова принесли невероятные 9:0.

При Валерии Карпине сборная России обыгрывала Кипр 6:0. Было это ровно 2 года назад, за тур до знаменательного матча против Хорватии. Один из голов в той встрече забил Андрей Мостовой, который отличился и в поединке против Кубы.

Самые крупные победы в истории сборной России по футболу

Дата
Результат
Статус матча
28.06.1994Россия – Камерун 6:1Чемпионат мира
07.06.1995Россия – Сан-Марино 7:0Отборочный матч чемпионата Европы–1996
16.08.1995Россия – Финляндия 6:0Отборочный матч чемпионата Европы–1996
31.03.1999Россия – Андорра 6:1Отборочный матч чемпионата Европы–2000
11.10.2011Россия – Андорра 6:0Отборочный матч чемпионата Европы–2012
08.09.2015Россия – Лихтенштейн 7:0Отборочный матч чемпионата Европы–2016
08.06.2019Россия – Сан-Марино 9:0Отборочный матч чемпионата Европы–2020
11.11.2021Россия – Кипр 6:0Отборочный матч чемпионата мира–2022
20.11.2023Россия – Куба 8:0Товарищеский

Константин Лицин

 


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Валерий Карпин Сборная России РПЛ ЧМ-2026 ещё теги
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