Самые крупные победы сборной России

Сборная России в последние два года встречается с командами разного статуса и уровня. Конечно, среди них нет грандов европейского футбола, но и результатами коллектив Валерия Карпина не радовал. Вплоть до матча против Кубы. Восемь безответных мячей заставили сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспомнит о самых крупных победах в истории сборной России.
Начали с Камеруна
Сборная России могла стать настоящим открытием чемпионат мира–1994, но вместо этого последовало «Письмо четырнадцати» и желание реабилитироваться за два поражения на старте мундиаля в матче против Камеруна. Вышло весьма неплохо. Шесть раз удалось огорчить камерунцев, которые усилиями Роже Милла ответили только одним точным ударом. Пента-трик Олега Саленко до сих является рекордом всех чемпионатов мира по количеству голов в одном матче.
Шесть голов в ворота Андорры
Андорра была одним из излюбленных соперников россиян в конце «девяностых» и «нулевых». В ходе трагического отбора на чемпионат Европы–2000 сборная Олега Романцева начинала своё восхождение с разгрома в родных стенах представителей карликового государства в марте 1999 года. Матч завершился со счётом 6:1, а один из голов в той игре забил нынешний наставник сборной России Виктор Онопко.
В 2011 году история практически повторилась. Быстрый гол в исполнении Алана Дзагоева раскрепостил андоррцев, заставил их играть в открытый футбол. В итоге – 6:0 при дубле Дзагоева и голах Павлюченко, Игнашевича, Глушакова и Билялетдинова. На чемпионат Европы–2012 наша сборная выходила уверенно, так же его и начала, но затем… по традиции, не вышла из группы.
Забиваем много – не выходим из группы
Вообще у сборной России хорошая традиция одерживать крупные победы в рамках отборочных матчей чемпионата Европы. Началась она с 1995 года, когда семь мячей национальная команда нашей страны отправила в ворота Сан-Марино. Как и в матче против Кубы, забивали только разные игроки: Добровольский, Кульков, Кирьяков, Шалимов, Бесчастных, Колыванов, Черышев.
Через пару месяцев Россия обыграла Финляндию со счётом 6:0. Один из голов на счету нынешнего главного тренера национальной команды Валерия Карпина. На чемпионат Европы–1996 сборная России ехала, занимая вторую строчку в рейтинге ФИФА, и считалась претендентом на чемпионский титул! Всё закончилось как обычно – не выходом из группы.
Много забиваем «карликам»
Осенью 2015 года Артём Дзюба оформил «покер», Александр Кокорин реализовал пенальти, а Смолов и Дзагоев добили сборную «маленького» Лихтенштейна 7:0. Эта победа в совокупности с неудачей шведов в домашнем матче с Австрией позволила в конечном счете сборной России выйти на чемпионат Европы–2016. Стоит ли говорить, что и там из группы наша команда не вышла.
Рекордная победа сборной России была одержана в матче против Сан-Марино. Летом 2019 года национальная команда ещё жила на эмоциях чемпионата мира, поэтому не знала соперников. Очередной покер Дзюбы и дубль Смолова вместе с голами Антона Миранчука и Фёдора Кудряшова принесли невероятные 9:0.
При Валерии Карпине сборная России обыгрывала Кипр 6:0. Было это ровно 2 года назад, за тур до знаменательного матча против Хорватии. Один из голов в той встрече забил Андрей Мостовой, который отличился и в поединке против Кубы.
Самые крупные победы в истории сборной России по футболу
|28.06.1994
|Россия – Камерун 6:1
|Чемпионат мира
|07.06.1995
|Россия – Сан-Марино 7:0
|Отборочный матч чемпионата Европы–1996
|16.08.1995
|Россия – Финляндия 6:0
|Отборочный матч чемпионата Европы–1996
|31.03.1999
|Россия – Андорра 6:1
|Отборочный матч чемпионата Европы–2000
|11.10.2011
|Россия – Андорра 6:0
|Отборочный матч чемпионата Европы–2012
|08.09.2015
|Россия – Лихтенштейн 7:0
|Отборочный матч чемпионата Европы–2016
|08.06.2019
|Россия – Сан-Марино 9:0
|Отборочный матч чемпионата Европы–2020
|11.11.2021
|Россия – Кипр 6:0
|Отборочный матч чемпионата мира–2022
|20.11.2023
|Россия – Куба 8:0
|Товарищеский
Константин Лицин
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