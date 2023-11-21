Самые крупные победы сборной России

Сборная России в последние два года встречается с командами разного статуса и уровня. Конечно, среди них нет грандов европейского футбола, но и результатами коллектив Валерия Карпина не радовал. Вплоть до матча против Кубы. Восемь безответных мячей заставили сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспомнит о самых крупных победах в истории сборной России.

Начали с Камеруна

Сборная России могла стать настоящим открытием чемпионат мира–1994, но вместо этого последовало «Письмо четырнадцати» и желание реабилитироваться за два поражения на старте мундиаля в матче против Камеруна. Вышло весьма неплохо. Шесть раз удалось огорчить камерунцев, которые усилиями Роже Милла ответили только одним точным ударом. Пента-трик Олега Саленко до сих является рекордом всех чемпионатов мира по количеству голов в одном матче.

Шесть голов в ворота Андорры

Андорра была одним из излюбленных соперников россиян в конце «девяностых» и «нулевых». В ходе трагического отбора на чемпионат Европы–2000 сборная Олега Романцева начинала своё восхождение с разгрома в родных стенах представителей карликового государства в марте 1999 года. Матч завершился со счётом 6:1, а один из голов в той игре забил нынешний наставник сборной России Виктор Онопко.

В 2011 году история практически повторилась. Быстрый гол в исполнении Алана Дзагоева раскрепостил андоррцев, заставил их играть в открытый футбол. В итоге – 6:0 при дубле Дзагоева и голах Павлюченко, Игнашевича, Глушакова и Билялетдинова. На чемпионат Европы–2012 наша сборная выходила уверенно, так же его и начала, но затем… по традиции, не вышла из группы.

Забиваем много – не выходим из группы

Вообще у сборной России хорошая традиция одерживать крупные победы в рамках отборочных матчей чемпионата Европы. Началась она с 1995 года, когда семь мячей национальная команда нашей страны отправила в ворота Сан-Марино. Как и в матче против Кубы, забивали только разные игроки: Добровольский, Кульков, Кирьяков, Шалимов, Бесчастных, Колыванов, Черышев.

Через пару месяцев Россия обыграла Финляндию со счётом 6:0. Один из голов на счету нынешнего главного тренера национальной команды Валерия Карпина. На чемпионат Европы–1996 сборная России ехала, занимая вторую строчку в рейтинге ФИФА, и считалась претендентом на чемпионский титул! Всё закончилось как обычно – не выходом из группы.

Много забиваем «карликам»

Осенью 2015 года Артём Дзюба оформил «покер», Александр Кокорин реализовал пенальти, а Смолов и Дзагоев добили сборную «маленького» Лихтенштейна 7:0. Эта победа в совокупности с неудачей шведов в домашнем матче с Австрией позволила в конечном счете сборной России выйти на чемпионат Европы–2016. Стоит ли говорить, что и там из группы наша команда не вышла.

Рекордная победа сборной России была одержана в матче против Сан-Марино. Летом 2019 года национальная команда ещё жила на эмоциях чемпионата мира, поэтому не знала соперников. Очередной покер Дзюбы и дубль Смолова вместе с голами Антона Миранчука и Фёдора Кудряшова принесли невероятные 9:0.

При Валерии Карпине сборная России обыгрывала Кипр 6:0. Было это ровно 2 года назад, за тур до знаменательного матча против Хорватии. Один из голов в той встрече забил Андрей Мостовой, который отличился и в поединке против Кубы.

Самые крупные победы в истории сборной России по футболу

Дата Результат Статус матча 28.06.1994 Россия – Камерун 6:1 Чемпионат мира 07.06.1995 Россия – Сан-Марино 7:0 Отборочный матч чемпионата Европы–1996 16.08.1995 Россия – Финляндия 6:0 Отборочный матч чемпионата Европы–1996 31.03.1999 Россия – Андорра 6:1 Отборочный матч чемпионата Европы–2000 11.10.2011 Россия – Андорра 6:0 Отборочный матч чемпионата Европы–2012 08.09.2015 Россия – Лихтенштейн 7:0 Отборочный матч чемпионата Европы–2016 08.06.2019 Россия – Сан-Марино 9:0 Отборочный матч чемпионата Европы–2020 11.11.2021 Россия – Кипр 6:0 Отборочный матч чемпионата мира–2022 20.11.2023 Россия – Куба 8:0 Товарищеский

Константин Лицин