Дзагоев завершил карьеру

Российский полузащитник Алан Дзагоев принял решение о завершении игровой карьеры в возрасте 33 лет. Об этом сообщается на официальном сайте греческого клуба «Ламия».

«Я решил завершить карьеру. Очень жаль, что сыграл всего два матча за «Ламию», а затем получил травму. Я восстановился, но после возвращения в общую группу потянул икроножную мышцу. В тот момент принял решение о завершении карьеры. Последние годы меня мучили травмы, поэтому я принял такое решение. Жизнь на этом не заканчивается, у меня есть планы», - сказал Дзагоев.

В чемпионате России Алан известен по выступлениям за московский ЦСКА, цвета которого защищал с 2008 по 2022 год. В составе сборной страны Дзагоев провел 58 матчей и забил девять голов.