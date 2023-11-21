Игрок «Динамо» Лепский: «Хочу выйти на «Сантьяго Бернабеу» в составе «Реала»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский заявил, что мечтает сыграть за мадридский «Реал» в Лиге чемпионов.

«Мне бы хотелось играть в Лиге чемпионов за европейский топ-клуб. Выйти на «Сантьяго Бернабеу» в составе мадридского «Реала», - передает слова 18-летнего российского футболиста Metaratings.ru.

Лепский принял участие в одном поединке нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями.

По итогам первого круга чемпионата России «Динамо» набрало 25 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.