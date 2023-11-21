Вайсс: «Не хочу говорить на тему «Сочи»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высказался о своей возможной работе в «Сочи».

«Вообще не хочу говорить на тему «Сочи», — приводит слова Вайсса «РБ Спорт».

Напомним, сейчас южан возглавляет Александр Точилин, сменивший по ходу нынешнего сезона Дмитрия Хохлова. После 15 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.

Отметим, что 59-летний Вайсс имеет опыт работы в России. В период с 2006 по 2007 год он возглавлял подмосковный «Сатурн». Также в карьере опытного специалиста были казахстанский «Кайрат» и сборная Словакии.