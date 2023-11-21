Красич: «Хочу, чтобы Акинфеев играл дольше Буффона»

Экс-футболист московского ЦСКА Милош Красич высказал мнение о российском голкипере Игоре Акинфееве.

«Он легенда. Думаю, он задержится в воротах до 40-42-43 лет. Как Буффон! А может, и больше. Хотел бы, чтобы Акинфеев сыграл дольше Буффона. В последние годы он очень хорош», - рассказал серб в беседе с журналистом «Чемпионата».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Срок действующего контракта между «армейцами» и 37-летним вратарем рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата России вратарь сыграл 12 матчей, в которых пропустил 16 мячей. ЦСКА занимает пятое место после первого круга РПЛ.