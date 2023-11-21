Петржела: «Потолок нынешнего «Зенита» — третье место в группе Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как могла бы выступить петербургская команда в Лиге чемпионов.

«Думаю, потолок нынешнего «Зенита» — третье место в группе Лиги чемпионов, на большее команде Семака было бы сложно претендовать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года УЕФА отстранила российские команды от всех международных турниров. Наивысшим достижением «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала турнира.

После 15 туров РПЛ команда из Санкт-Петербурга расположилась на втором месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла.