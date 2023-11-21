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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов - о Fan ID: «Сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ»

21 Ноября 2023 • 12:43 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне тренер Дмитрий Хохлов поделился мнением о Fan ID.

«Сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ. Без фанатов футбол мёртв. На ретро-матче «Локомотив» - ЦСКА чувствовалась поддержка болельщиков», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что закон о паспорте болельщика вступил в силу в июне прошлого года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели 15 туров. Лидером является «Краснодар», на второй позиции располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов fan id
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