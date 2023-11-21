Хохлов - о Fan ID: «Сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ»

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне тренер Дмитрий Хохлов поделился мнением о Fan ID.

«Сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ. Без фанатов футбол мёртв. На ретро-матче «Локомотив» - ЦСКА чувствовалась поддержка болельщиков», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что закон о паспорте болельщика вступил в силу в июне прошлого года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели 15 туров. Лидером является «Краснодар», на второй позиции располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичное «Динамо».