Масалитин — о Дзагоеве: Мучить организм смысла нет

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о российском полузащитнике греческой «Ламии» Алане Дзагоеве, который может завершить карьеру из-за серьёзной травмы.

Масалитин отметил, что желание расходится с возможностями, ведь организм говорит, что пора закончить играть, и нет смысла его мучить.

«Будет очередная травма, которая ударит по психологии: ты опять сломался, опять не в составе, ребята играют, а ты на уколах. Это очень болезненн», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что 33-летний футболист пополнил ряды греческой команды в летнее трансферное окно и провел всего два матча.