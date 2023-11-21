Пименов — о Дзюбе в «Локомотиве»: Футбол не игра одного человека, если не считать Месси и Роналду

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о форварде столичного клуба Артёме Дзюбе.

Экс-игрок сборной России отметил, что Дзюба остаётся лидером в раздевалке и на поле, но при этом считает, что футбол не игра одного человека, если не считать Криштиану Роналду и Лионеля Месси, ведь это командный вид спорта.

«Зенит», «Краснодар» — разноплановые команды. Там нет ярко выраженных бомбардиров, но при этом команды набирают очки. Не надо отталкиваться от одного игрока», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 35-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.