Агент Гойковича: «По Ренато в данный момент нет предложений»

Ромео Филипович, агент защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, высказался о будущем боснийского футболиста.

По словам агента, пока предложений от других клубов по трансферу Гойковича не поступало, поэтому, скорее всего, футболист останется в «Оренбурге» до конца сезона.

«По Ренато в данный момент нет предложений, он останется в «Оренбурге», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».

Напомним, Гойкович защищает цвета южноуральской команды с сентября 2020 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Оренбург» 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.