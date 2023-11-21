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Агент Гойковича: «По Ренато в данный момент нет предложений»

21 Ноября 2023 • 11:56 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Ромео Филипович, агент защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, высказался о будущем боснийского футболиста.

По словам агента, пока предложений от других клубов по трансферу Гойковича не поступало, поэтому, скорее всего, футболист останется в «Оренбурге» до конца сезона.

«По Ренато в данный момент нет предложений, он останется в «Оренбурге», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».

Напомним, Гойкович защищает цвета южноуральской команды с сентября 2020 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Оренбург» 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро. 

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