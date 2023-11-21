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Дзагоев планирует завершить карьеру

21 Ноября 2023 • 11:41 Комментировать
Левадиакос
...
Ламия
22.11 16:00

Российский полузащитник Алан Дзагоев, выступающий сейчас за греческую «Ламию», планирует завершить карьеру. Об этом сообщает GazzettaGR.

По информацию источника, к такому решению 33-летнего футболиста подталкивает серьёзная травма колена.

Напомним, Дзагоев перешёл в «Ламию» в конце сентября нынешнего года из «Рубина». В футболке греческого клуба полузащитник успел провести два матча, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Наиболее известен Дзагоев по своим выступлениям за ЦСКА, в составе которого сумел стать трёхкратным чемпионом России и четыре раза выиграть Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ламия

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