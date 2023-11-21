Дзагоев планирует завершить карьеру

Российский полузащитник Алан Дзагоев, выступающий сейчас за греческую «Ламию», планирует завершить карьеру. Об этом сообщает GazzettaGR.

По информацию источника, к такому решению 33-летнего футболиста подталкивает серьёзная травма колена.

Напомним, Дзагоев перешёл в «Ламию» в конце сентября нынешнего года из «Рубина». В футболке греческого клуба полузащитник успел провести два матча, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Наиболее известен Дзагоев по своим выступлениям за ЦСКА, в составе которого сумел стать трёхкратным чемпионом России и четыре раза выиграть Кубок страны.