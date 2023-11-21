Головин опроверг слова Мостового о зарплатах во Франции

Хавбек сборной России и «Монако» Александр Головин прокомментировал слова полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового о том, что в РПЛ платят больше, чем в чемпионате Франции.

«Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1? Я вас уверяю, что это не так - у Андрея ошибочная информация. Это не так», - передает слова Александра «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин провел 11 поединков, в которых записал на свой счет пять голов и два ассиста.