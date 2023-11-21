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Бывший тренер Ронанду: «Переход Криштиану в Россию будет осуществить непросто»

21 Ноября 2023 • 11:00 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Ахдуд
24.11 21:00

Динко Еличич, бывший тренер нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поделился мнением о том, возможен ли переход звёздного португальца в «Зенит».

По мнению специалиста, осуществить трансфер Роналду российскому клубу будет непросто, даже когда футболисту исполнится 45 лет.

«Мне сложно говорить о том, что к тому моменту Криштиану будет думать. Сейчас он сфокусирован на игре за «Аль-Наср» и хочет помочь именно этому клубу. Но переход в Россию будет осуществить непросто», — приводит слова Еличича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 38-летний Роналду провёл за «Аль-Наср» 17 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Криштиану Роналду Динко Еличич Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-АХДУД
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Ноября 2023 в 11:10
Тудыть его.. А-ха-ха-ха..
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