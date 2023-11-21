Бывший тренер Ронанду: «Переход Криштиану в Россию будет осуществить непросто»

Динко Еличич, бывший тренер нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поделился мнением о том, возможен ли переход звёздного португальца в «Зенит».

По мнению специалиста, осуществить трансфер Роналду российскому клубу будет непросто, даже когда футболисту исполнится 45 лет.

«Мне сложно говорить о том, что к тому моменту Криштиану будет думать. Сейчас он сфокусирован на игре за «Аль-Наср» и хочет помочь именно этому клубу. Но переход в Россию будет осуществить непросто», — приводит слова Еличича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 38-летний Роналду провёл за «Аль-Наср» 17 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 15 миллионов евро.