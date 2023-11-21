Символическая сборная первого круга Российской премьер-лиги

Начинается второй круг в Российской премьер-лиге. Накануне старта второй части сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает лучших игроков первых 15 туров.

Матвей Сафонов (7,5)

Капитан «Краснодара» был тем игроком, который позволил партнерам поверить в себя и в свои силы. В стартовых десяти турах «быки» пропустили всего три гола, и во многом это заслуга Сафонова, который не раз спасал команду. Правда, в следующих пяти матчах в ворота «Краснодара» влетели семь мячей, но сам вратарь продолжает показывать высокий уровень игры. Сафонов в нынешнем сезоне наглядно доказывает, что является сейчас сильнейшим вратарём России.

Дмитрий Кабутов (7,0)

Воспитанник Академии имени Коноплёва проводит, возможно, лучший сезон в карьере. Кабутов – один из важнейших элементов защиты «Рубина». Казанцы начали сезон не слишком здорово, но потом результаты стали лучше. В первых девяти турах «Рубин» одержал всего две победы, но в обоих поединках Кабутов отдавал голевые передачи. Однако важнее этого его игра именно в защите. У Кабутова в среднем почти по два отбора за матч, что выглядит отличным результатом. Жаль, что свой лучший футбол защитник показывает в 31 год (в марте будет 32), так что развития ждать не приходится. Однако прямо сейчас это едва ли не лучший правый защитник чемпионата.

Хуниор Алонсо (7,0)

Парагваец без замен отыграл все 15 матчей Премьер-лиги, что наглядно доказывает его необходимость. В этом сезоне «Краснодар» отошёл от идеи только атаковать. «Быки» зачастую охраняют добытое преимущество, и Алонсо в этом смысле является незаменимым игроком. Парагваец придал уверенности и солидности обороне южан. Алонсо вовремя отнимает и перехватывает мячи, не позволяя соперникам создавать много моментов у ворот «Краснодара».

Матиас Перес (7,5)

В «Оренбурге» принято восхищаться атакующими аргентинцами, но в обороне блестящий сезон проводит ещё один их соотечественник. Удивительно включать в сборную первого круга защитника из команды, которая идёт в зоне вылета. Однако правда в том, что не будь Переса – уральцы точно были бы ещё ниже. Аргентинец – один из лидеров чемпионата по количеству отборов в среднем за матч и перехватов. При этом Перес помогает атаке, умудрившись уже забить четыре гола. В общем, его имя может удивлять, но аргентинец точно достоин быть в числе лучших игроков стартового круга чемпионата.

Наир Тикнизян (7,5)

В первой части чемпионата футболист сборной Армении появлялся даже в атаке. Однако основная роль Тикнизяна на поле – левый фланг обороны, где он проводит хороший сезон. Можно сказать даже, что футболист «Локомотива» играет латераля. У Тикнизяна хорошие цифры при исполнении непосредственных задач защитника, а уж в атаке он и вовсе раскрылся. Чего стоит только 1+1 в Санкт-Петербурге, которые позволили «Локомотиву» выиграть?! В общей сложности за первый круг Тикнизян забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Вендел (7,5)

Летом бразилец хотел покинуть «Зенит», но добиться этого не смог. Полузащитник пропустил стартовые два тура, но затем вернулся в Россию исполнять договорные обязательства. Несмотря на всю эту историю, Вендел играет ярко. В 13 матчах у него 4 гола и 5 результативных передач. Однако важнее то влияние, которое он оказывает на игру питерцев в середине поля. Бразилец, как принято говорить в англоязычных СМИ, делает разницу.

Эдуард Сперцян (8,0)

«Краснодар» идёт на первом месте, и во многом это заслуга воспитанника команды. Эдуард Сперцян летом мог уехать в «Аякс», но трансфер не состоялся, и теперь хавбек тащит свою родную команду к чемпионству. В 15 турах Сперцян набрал 7+3 по системе «гол+пас». Во многом его результативные очки помогли «Краснодару» перевернуть сложнейший матч с «Ростовом», в котором «быки» уступали 0:2. До этого Сперцян приносил победы в матчах с «Пари НН» и «Балтикой», он же открыл счёт в матче с «Зенитом». По данным СМИ, Сперцян входит в сферу интересов «Ювентуса» уже на зимнее трансферное окно, но «Краснодару» надо всеми силами удержать своего лидера. Без него чемпионства не будет точно.

Клаудиньо (7,0)

Ещё один бразилец «Зенита», который делает разницу. В 15 турах Клаудиньо забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Стоит отметить, что эти баллы полузащитник набрал в 6 матчах, и во всех «Зенит» победил. В общем легко посчитать, что 18 очков если и не прямая заслуга Клаудиньо, то уж точно результат его действенного участия. Бразилец остается одним из лучших игроков Премьер-лиги. Правда, когда ему не хватает мотивации, то «Зенит» страдает, что сейчас отчётливо видно по турнирной таблице.

Бенхамин Гарре (8,0)

Аргентинец блестяще начал сезон, набирая результативные очки в стартовых пяти турах. Неудивительно, что именно вингер «Крыльев Советов» получил награду лучшему игроку за июль-август. В свою очередь самарцы резво стартовали во многом благодаря усилиям аргентинцам. Травма чуть выбила Гарре из ритма, хотя после неё он отличился ещё трижды. Аргентинец, безусловно, является лидером самарцев и одним из самых ярких игроков сезона. Теперь уже звание воспитанника «Манчестер Сити» выглядит вполне объяснимым, исходя из способностей игрока.

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Куинси Промес (7,5)

Нидерландец показывает стабильно высокий уровень футбола. Статистика Промеса говорит сама за себя: 4+6 в 14 матчах Премьер-лиги. Яма, в которую угодил «Спартак» с 5-го по 7-й тур, совпала, а может, и стала результатом кризиса в игре нидерландца. «Красно-белые» во многом зависят от Промеса, которому достойной замены нет. Если нидерландец будет в форме и не будет выпадать, то «Спартак» явно окажется в верхней части таблицы.

Матео Кассьерра (8,5)

Форвард «Зенита» может гордиться собой в первой части чемпионата. Колумбиец провёл её практически идеально, рассчитывать на лучшее было сложно. Кассьерра принял участие в 13 матчах, в которых забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. Добавим к этому, что в матче с «Динамо» Бальбуэна поразил сосватанные ворота именно после прострела колумбийского форварда. В общем, если по ходу прошлого сезона были вопросы в обоснованности приглашения Кассьерры, то сейчас он выглядит едва ли не лучшим нападающим всего чемпионата.

Помимо символической сборной будет ошибкой не упомянуть открытие сезона нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Футболист сборной Узбекистана сыграл за московский клуб 20 матчей, в которых отметился тремя голами и отдал семь результативных передач. Ранее российские футбольные эксперты признавались, что именно Файзуллаев является главным открытием первого круга РПЛ.

Роман Андреев