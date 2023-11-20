Пименов: «Премию «Джентельмен года» нужно вручать защитникам»

Бывший форвард столичного «Локомотива» Руслан Пименов предположил, что премией «Джентельмен года» следует награждать особо отличившихся защитников. Разумеется тех, кто проявил себя в позитивном плане.

«Мне кажется, эту награду нужно давать защитникам. При условии, разумеется, если они играют и надежно, и без карточек», - говорит Пименов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, ранее обладателем награды стал форвард столичного ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов. Позже сам Фёдор прокомментировал полученную награду. Присуждает её российская газета «Комсомольская правда» с 1994 года.