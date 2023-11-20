Гол кубинцам стал для Сильянова первым за сборную России

Универсальный защитник столичного «Локомотива» Александр Сильянов оформил свой первый гол в составе национальной сборной России. Он поразил ворота сборной Кубы на 57-й минуте, доведя счёт до неприлично разгромного – 4:0.

Таким образом, Александр забил первый гол за россиян в своём седьмом матче. Ранее он выходил на поле против команд Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Камеруна и Кении. Все эти игры прошли в 2022-2023 годах и были товарищескими.

Напомним, что следить за ходом второго тайма матча Россия – Куба можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Командам осталось играть порядка получаса.