Файзуллаев мог перейти не в ЦСКА, а в другой столичный клуб

Узбекистанский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев мог продолжить карьеру не в стане «армейцев», а в другом клубе из столицы. Об этом сообщил футбольный агент Герман Ткаченко в эфире «ЭФИтоги».

Так, перед трансфером ЦСКА агенты предлагали Аббосбека «Динамо», однако в руководстве «бело-голубых» решили ничего не отвечать на предложения по молодому игроку.

Напомним, что Файзуллаева некоторые эксперты называли чуть ли не открытием первого круга РПЛ. И действительно, этот футболист очень хорошо влился в ЦСКА, в составе которого оформил уже один гол и шесть голевых передач.