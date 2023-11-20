Даду: Надеюсь, что в России вновь повернутся лицом к молдавским футболистам

Бывший игрок ЦСКА и сборной Молдовы Сергей Даду оценил уровень отечественных игроков, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

«На фоне таких ребят, как Рябчук и Моцпан, я надеюсь, что российский чемпионат повернётся опять лицом к Молдове, потому что тут есть цена и качество. Они могут обойтись дешевле, но быть ничем не хуже», – приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Также Даду отметил целеустремлённость футболиста «Факела», а также, что Рябчуку в составе «Спартака» необходимо время.

Напомним, что сборная Молдовы 20 ноября проведёт рещающий матч отбора Евро-2024 против Чехии, победа в котором позволит команде впервые в истории выйти на континентальный турнир.