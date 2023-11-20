Камоцци назвал клуб Серии А, по уровню похожий на «Спартак»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци предположил, с какой командой из итальянской Серии А можно сравнить столичный «Спартак».

«Прямо сейчас? «Спартак» по потенциалу можно сравнить с «Фиорентиной». Но чтобы «Спартаку» вернуться в ту форму, когда он обыгрывал «Наполи» в Лиге Европы, нужен чемпионат получше», - говорит Камоцци порталу Sport24.

Напомним, что «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ после первого круга, в активе команды – 24 балла. «Фиалки» в Серии А расположились на шестом месте, после 12 туров у команды в активе 20 баллов и 50-процентное число побед.