Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци назвал клуб Серии А, по уровню похожий на «Спартак»

20 Ноября 2023 • 20:07 Комментировать

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци предположил, с какой командой из итальянской Серии А можно сравнить столичный «Спартак».

«Прямо сейчас? «Спартак» по потенциалу можно сравнить с «Фиорентиной». Но чтобы «Спартаку» вернуться в ту форму, когда он обыгрывал «Наполи» в Лиге Европы, нужен чемпионат получше», - говорит Камоцци порталу Sport24.

Напомним, что «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ после первого круга, в активе команды – 24 балла. «Фиалки» в Серии А расположились на шестом месте, после 12 туров у команды в активе 20 баллов и 50-процентное число побед.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Франко Камоцци ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
20:24 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев мог перейти не в ЦСКА, а в другой столичный клуб
20:22 · Россия. Премьер-лига
Даду: Надеюсь, что в России вновь повернутся лицом к молдавским футболистам
20:07 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал клуб Серии А, по уровню похожий на «Спартак»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Лучший дриблёр первого круга РПЛ играет в «Крыльях Советов»
19:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
У «Алании» - всего одна победа в девяти матчах, клуб не выигрывает с середины октября
19:36 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: «Бабич может повторить путь Видича»
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Личка не предлагал Грулёву покинуть «Динамо»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Текке готов пригласить в «Аланьяспор» российских футболистов
19:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Назван клуб Первой лиги, который может возглавить тренер 2DROTS слухи
18:54 · Россия. Премьер-лига
Гладышев: «Смолов – мой ориентир»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Круговой не исключил, что сменит позицию 1
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Вы чего не радуетесь?» Попов вспомнил об известной победе «Рубина» над «Барселоной»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Личка хочет отправить Грулёва в аренду слухи
18:14 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал форварда, которого хотел бы видеть основным в сборной России
18:09 · Россия. Премьер-лига
Личка больше не рассчитывает на Лесового слухи
Все новости
Рекомендуем