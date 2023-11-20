Лучший дриблёр первого круга РПЛ играет в «Крыльях Советов»

Рустат назвал лучшего дриблёра минувшего первого круга РПЛ. Им стал аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре.

Статистика говорит: на счету Гарре 53 удачные обводки, что составляет 60% от общего количества обводок Бенхамина. На втором месте косовар из «Ахмата» Бернард Бериша – у опытного игрока 49 удачных обводок (65% от общего числа). Третье место рейтинга – у нападающего столичного «Динамо» Муми Нгамалё – 48 удачных обводок (56% от общего числа).

На четвёртом и пятом местах разместились форвард «Рубина» Мирлинд Даку (44 обводки) и полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера – 43 обводки.

Кстати, Гарре был признан игроком месяца в «Крыльях» в минувшем месяце.