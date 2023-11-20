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Алексей Сафонов: «Бабич может повторить путь Видича»

20 Ноября 2023 • 19:36 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о сербском защитнике столичного «Спартака» Срджане Бабиче.

«Бабич может повторить путь Видича, но, мне кажется, Неманья изначально был по классу выше. Однако если Бабич проявит себя на чемпионате Европы, то его можно будет дороже перепродать», - говорит Сафонов для Legalbet.

Напомним, что национальная сборная Бабича, сборная Сербии в минувшие выходные пробилась на Евро-2024 и теперь сыграет в финальной стадии турнира вместе с 23 другими командами.

За «Спартак» Срджан выступает в минувшего августа, его прошлым клубом была испанская «Альмерия».

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Спартак Москва Алексей Сафонов Срджан Бабич ещё теги
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