​Личка не предлагал Грулёву покинуть «Динамо»

Информация о том, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка предлагал Вячеславу Грулёву покинуть клуб и уйти в аренду, не соответствует действительности. Об этом информирует телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Журналист Константин Алексеев отмечает, что в «Динамо» продолжают рассчитывать на Грулёва. Более того, концепция работы в стане «бело-голубых» не предусматривает подобных диалогов, когда тренер советует игроку уйти. В «Динамо» решения принимаются коллегиально, финальное слово говорит спортивный директор.

Что касается полузащитника Даниила Лесового, то «Динамо» с удовольствием сохранит игрока, если зимой вариантов по нему не будет. Сам Лесовой хотел бы получать больше игрового времени.