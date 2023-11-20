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​Личка не предлагал Грулёву покинуть «Динамо»

20 Ноября 2023 • 19:36 Комментировать

Информация о том, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка предлагал Вячеславу Грулёву покинуть клуб и уйти в аренду, не соответствует действительности. Об этом информирует телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Журналист Константин Алексеев отмечает, что в «Динамо» продолжают рассчитывать на Грулёва. Более того, концепция работы в стане «бело-голубых» не предусматривает подобных диалогов, когда тренер советует игроку уйти. В «Динамо» решения принимаются коллегиально, финальное слово говорит спортивный директор.

Что касается полузащитника Даниила Лесового, то «Динамо» с удовольствием сохранит игрока, если зимой вариантов по нему не будет. Сам Лесовой хотел бы получать больше игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Лесовой Вячеслав Грулёв Марцел Личка ещё теги
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