Текке готов пригласить в «Аланьяспор» российских футболистов

Главный тренер турецкого «Аланьяспора», бывший форвард «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке не исключил, что может позвать свою команду россиян.

«Такой вариант вероятен. Если честно, затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть. Но нам нужен вратарь, левый защитник, нападающий», - говорит Фатих порталу «РБ Спорт».

«Аланьяспор» идёт в турецкой Суперлиге лишь на 17-м месте – а это зона вылета. Всего у команды в активе 10 баллов, столько же у «Коньяспора» с 16 места, который опережает клуб из Аланьи по дополнительным показателям.

Ранее 46-летний бывший футболист «Зенита» тренировал «Истанбулспор», Денизлиспор», «Бурсаспор» и другие клубы из Турции.