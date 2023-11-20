Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой не исключил, что сменит позицию

20 Ноября 2023 • 18:40 Комментировать (1)
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой не исключил, что в будущем сможет играть на другой позиции на поле. Напомним, что сейчас основное амплуа Кругового – это левый защитник. Однако в недавней игре против «Краснодара» (1:1) Данил появился на позиции правого полузащитника.

«Думаю, могу играть не только слева в обороне, но и справа. И в защите, и в атаке. Тренер всегда говорил, что нужно попробовать. Вероятно, моя позиция изменится», - говорит Круговой «Чемпионату».

Ранее Круговой порассуждал о своём контракте с «Зенитом». Он истекает совсем скоро – летом 2024 года, после окончания сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
18:40
Круговой не исключил, что сменит позицию
11:40
Круговой: «Краснодар» силён своим командным духом»
11:00
Круговой: «У меня был один конкретный вариант во Франции»
10:34
Сутормин: «Надеюсь, что к зимнему перерыву «Зенит» окажется первым»
10:17
Текке: «Если от «Зенита» поступит предложение, прилечу первым же рейсом»
09:48
Круговой: «Если «Краснодар» идёт на первом месте — значит, заслуженно»
09:16
Круговой: «С нынешним составом «Зенит» поборолся бы за выход из группы Лиги чемпионов»
01:44
«Зенит» не претендует на бразильца Кевина
19 Ноября
13:24
Агент Ренана: «На данный момент по Роберту нет предложений»
11:15
Васютин считает, что Мирзов забил «Зениту» за счёт индивидуального мастерства 1
10:28
Текке: «Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом»
18 Ноября
22:50
​«Большая неприятность»: Семак высказался о травме Мантуана
15:24
Агент: «У Чистякова могут быть предложения»
12:08
«Зенит» намерен избавиться от Сутормина и Ерохина
11:00
Балан: «Если такой «Зенит» выиграет РПЛ, то чемпионат потеряет от этого» 1
17 Ноября
19:33
Булыкин оценил шансы Чалова и Тюкавина выиграть гонку бомбардиров
18:03
Изидор: Не поеду в отпуск, буду работать для набора оптимальных кондиций
15:49
Уткин подшутил над «Зенитом»
11:41
Билялетдинов: «В первом круге РПЛ меня разочаровали «Ахмат» и «Сочи»
16 Ноября
14:19
«Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» по возможному переходу Клаудиньо
11:51
Семак: «Я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому»
15 Ноября
19:08
Алдонин перечислил лучших нападающих РПЛ
15:50
Желудков: «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции»
14 Ноября
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
13 Ноября
17:04
Созин: «В этом сезоне РПЛ нет команд-разочарований»
16:48
Кассьерра едва не установил рекорд Премьер-лиги
16:41
​«Надо говорить, что «Зенит» точно дошёл бы до финала Лиги чемпионов» - Уткин дал совет Родригао
16:25
Защитник «Зенита» Родригао: «В матче с «Краснодаром» мы потеряли три очка»
15:14
Изидор — о матче с «Краснодаром»: «Я не считаю, что ничья является удовлетворительным результатом»
10:17
Родригао: «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов» 3
12 Ноября
16:22
Калешин: «Зная амбиции «Зенита», в случае ухода Вендела придёт футболист не ниже классом» 1
15:39
Бразильцы «Зенита» в этом сезоне РПЛ сыграли больше россиян
14:34
«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги
14:30
Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»
14:00
Радченко: «По-прежнему думаю, что «Зенит» обгонит «Краснодар» до зимней паузы»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
20 Ноября 2023 в 18:52
может футбол сменить на шашки или домино
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
18:54 · Россия. Премьер-лига
Гладышев: «Смолов – мой ориентир»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Круговой не исключил, что сменит позицию 1
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Вы чего не радуетесь?» Попов вспомнил об известной победе «Рубина» над «Барселоной»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Личка хочет отправить Грулёва в аренду слухи
18:14 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал форварда, которого хотел бы видеть основным в сборной России
18:09 · Россия. Премьер-лига
Личка больше не рассчитывает на Лесового слухи
18:09 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА не продаст Гайича в Серию А зимой
17:50 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов поработал кассиром в клубном магазине «Факела» фото
17:47 · Россия. Премьер-лига
Газизов: В текущих реалиях совмещение постов Карпиным — это нормально
17:40 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Не за горами время, когда в РПЛ появится женщина-тренер»
17:31 · Кубок России
«Торпедо» представило зелёную форму, посвящённую победе в Кубке России фото
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Каряка не стал отвечать на вопрос о переговорах с «Текстильщиком»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Гладышев – о матче с 2DROTS: «Думаю, болельщики получили кайф»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Пиняеву нужно быть более разносторонним»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» потеряло Бессмертного
Все новости
Рекомендуем