Круговой не исключил, что сменит позицию

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой не исключил, что в будущем сможет играть на другой позиции на поле. Напомним, что сейчас основное амплуа Кругового – это левый защитник. Однако в недавней игре против «Краснодара» (1:1) Данил появился на позиции правого полузащитника.

«Думаю, могу играть не только слева в обороне, но и справа. И в защите, и в атаке. Тренер всегда говорил, что нужно попробовать. Вероятно, моя позиция изменится», - говорит Круговой «Чемпионату».

Ранее Круговой порассуждал о своём контракте с «Зенитом». Он истекает совсем скоро – летом 2024 года, после окончания сезона.