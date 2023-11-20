​«Вы чего не радуетесь?» Попов вспомнил об известной победе «Рубина» над «Барселоной»

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов вспомнил о знаменитой гостевой победе казанской команды над «Барселоной».

Напомним, что «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в матче группового этапа Лиги чемпионов в октябре 2009 года.

По словам Попова, перед игрой никто в «Рубине» не думал о победе, а просто настраивался на такой матч, как на праздник.

«Говорили: «Какая разница, как мы сыграем? Выходите и наслаждайтесь». Это и получилось, отстояли в обороне, насладились, всё было идеально. В раздевалке была тишина. Бердыев заходит: «Вы чего не радуетесь? Давайте, радуйтесь!» А все как будто обыграли нальчикский «Спартак», - цитирует Попова Metaratings.

В шести матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона 2009/2010 «Рубин» смог набрать шесть очков за счёт победы над «Барселоной» и трёх ничьих. Казанцы заняли третье итоговое место в группе, опередив лишь киевское «Динамо». В плей-офф же Лиги чемпионов отправились «Барселона» и «Интер».