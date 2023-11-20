Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка хочет отправить в аренду одного из игроков своей команды.

Как сообщает Legalbet, ссылаясь на свои источники, это полузащитник Вячеслав Грулёв. В данный момент 24-летний футболист восстанавливается после травмы, а Личка предложил ему искать на будущее клуб, куда можно уйти в аренду.

Грулёв является выпускником клубной академии «Динамо». На взрослом уровне он впервые сыграл в 2016 году. Действующий контракт Вячеслава с «Динамо» действует ещё более полутора лет – до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Личка больше не рассчитывает на одного из хавбеков «бело-голубых» и московский клуб активно ищет ему новую команду.