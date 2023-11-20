Главный тренер столичного «Динамо» больше не рассчитывает на своего полузащитника Даниила Лесового.

По информации источников Legalbet, московский клуб уже активно ищет Даниилу варианты будущего трудоустройства.

Напомним, что Лесовой находится в «Динамо» с 2020 года. Однако в сезоне текущем хавбек выходит на поле нерегулярно – в его активе 13 появлений в официальных играх, в которых он отличился одним ассистом – в матче Кубка России.

Transfermarkt оценивает Даниила в 2 млн евро, его контракт с динамовцами длится до середины 2025 года. Ранее Лесовой был известен как игрок тульского «Арсенала», системы киевского «Динамо» и питерского «Зенита».