​ЦСКА не продаст Гайича в Серию А зимой

В прессе появилась информация об интересе «Фиорентины» к защитнику ЦСКА Милану Гайичу. Впрочем, московский клуб не планирует продавать 27-летнего серба в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

В сезоне 2023/2024 Милан Гайич провёл за ЦСКА 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 4 миллиона евро.

Отметим, что сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.