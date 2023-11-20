Защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов во время восстановления после травмы лица проводит время с пользой.

Например, в минувшие выходные Фёдор поработал в клубном магазине «огнеопасных». Он помогал кассирам, а также пообщался с болельщиками и раздал автографы, делится клубная пресс-служба. Не отказал защитник и в фотографиях всем желающим.

Напомним, что в матче против «Ахмата» (2:1) Кудряшов получил жуткую травму после столкновения с игроком оппонентов в центре поля. Как оказалось позже, у Фёдора была сломана скуловая кость. Тем не менее, экс-защитник сборной России ещё может выйти на поле в 2023 году.

Перебрался в «Факел» Кудряшов минувшим летом – из турецкого «Антальяспора».