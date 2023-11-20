Кирьяков: «Не за горами время, когда в РПЛ появится женщина-тренер»

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков попытался ответить на вопрос о том, когда в Российской премьер-лиге появится женщина-тренер.

«Тенденция такая прослеживается: женщин чаще привлекают к тренерской работе в хороших клубах. Это время не за горами и у нас, стоит немного подождать», - делится Кирьяков с Legalbet, с улыбкой добавляя, что женщины стали всё ближе к месту главного тренера мужской команды.

Напомним, что на прошлой неделе в немецкой Бундеслиге случилось знаменательное событие – после отставки главного тренера берлинского «Униона» Урса Фишера в тренерский штаб нового главного тренера столичного клуба Марко Гроте вошла женщина – бывшая футболистка, а ныне тренер Мари-Луизе Эта.