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Кирьяков: «Не за горами время, когда в РПЛ появится женщина-тренер»

20 Ноября 2023 • 17:40 Комментировать

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков попытался ответить на вопрос о том, когда в Российской премьер-лиге появится женщина-тренер.

«Тенденция такая прослеживается: женщин чаще привлекают к тренерской работе в хороших клубах. Это время не за горами и у нас, стоит немного подождать», - делится Кирьяков с Legalbet, с улыбкой добавляя, что женщины стали всё ближе к месту главного тренера мужской команды.

Напомним, что на прошлой неделе в немецкой Бундеслиге случилось знаменательное событие – после отставки главного тренера берлинского «Униона» Урса Фишера в тренерский штаб нового главного тренера столичного клуба Марко Гроте вошла женщина – бывшая футболистка, а ныне тренер Мари-Луизе Эта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков
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