Гладышев – о матче с 2DROTS: «Думаю, болельщики получили кайф»

Нападающий столичного «Динамо» Ярослав Гладышев объяснил, почему его команда в недавнем товарищеском матче с медийным футбольным клубом 2DROTS ограничилась двумя забитыми голами.

«Нас попросили сделать шоу — получилось, как получилось. Мне понравилось. Сыграли, пообщались с ребятами. Думаю, болельщики от такого шоу только получили кайф», - говорит Гладышев телеканалу «Матч ТВ».

Динамовец добавил, что их оппоненты хотели показать, что могут обыграть клуб Премьер-лиги и закрылись, играли в сугубо оборонительный футбол, поэтому взломать оборону соперника было нелегко.

Напомним, что голами в рядах «Динамо» отличились Роберто Фернандес и Леон Зайдензаль, а в составе 2DROTS гол оформил Станислав Манаев.

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