Пименов: «Пиняеву нужно быть более разносторонним»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о 19-летнем нападающем «железнодорожников» Сергее Пиняеве.

Эксперт отметил талант молодого футболиста, выразив при этом мнение, что ему необходимо прибавлять при игре в обороне.

«Ему нужно прибавлять, быть более разносторонним. Он один из сильнейших игроков РПЛ по таланту и перспективам. Ему нужно добавить в игре в обороне», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 21 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 8 миллионов евро.