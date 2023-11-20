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Пименов: «Пиняеву нужно быть более разносторонним»

20 Ноября 2023 • 17:04 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о 19-летнем нападающем «железнодорожников» Сергее Пиняеве.

Эксперт отметил талант молодого футболиста, выразив при этом мнение, что ему необходимо прибавлять при игре в обороне.

«Ему нужно прибавлять, быть более разносторонним. Он один из сильнейших игроков РПЛ по таланту и перспективам. Ему нужно добавить в игре в обороне», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 21 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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