Лайзанс: Лидерство «Краснодара» не удивляет

Бывший игрок ЦСКА и сборной Латвии Юрий Лайзанс высказался об игре «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Первое место «Краснодара» не удивляет, потому что проделана большая работа. Одно поражение за первый круг говорит о том, что «Краснодар» хорошо подготовился, чтобы находиться на первом месте», - приводит слова эксперта «Чемпионат». Лайзанс отметил, что «быки» были близки к текущему месту и в предыдущих сезонах РПЛ.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице, опережая на два очка петербургский «Зенит».