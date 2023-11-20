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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лайзанс: Лидерство «Краснодара» не удивляет

20 Ноября 2023 • 16:44 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА и сборной Латвии Юрий Лайзанс высказался об игре «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Первое место «Краснодара» не удивляет, потому что проделана большая работа. Одно поражение за первый круг говорит о том, что «Краснодар» хорошо подготовился, чтобы находиться на первом месте», - приводит слова эксперта «Чемпионат». Лайзанс отметил, что «быки» были близки к текущему месту и в предыдущих сезонах РПЛ.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице, опережая на два очка петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Лайзанс
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