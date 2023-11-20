Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Динамо» рассказали о состоянии Дасы

20 Ноября 2023 • 16:42 Комментировать

Защитник «Динамо» Эли Даса получил травму в матче сборной Израиля против Румынии. В московском клубе дали комментарий по поводу состояния футболиста. Так, Даса до конца дня понедельника пройдёт медицинское обследование.

«Даса находится в расположении сборной, сегодня его ждёт обследование по поводу травмы правого бедра. Оценить перспективы восстановления можно будет после того, как игрок вернётся в расположение клуба», - ответ пресс-службы «Динамо» приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эли Даса рискует больше не сыграть за «Динамо» до конца 2023 года. Команде осталось провести четыре матча – против ЦСКА (25 ноября), «Зенита» (29 ноября), «Рубина» (4 декабря) и «Факела» (10 декабря).

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
17:04 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Пиняеву нужно быть более разносторонним»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» потеряло Бессмертного
16:53 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Ивич — лучший тренер первого круга РПЛ, а Абаскаль не входит даже в пятёрку»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Лайзанс: Лидерство «Краснодара» не удивляет
16:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» рассказали о состоянии Дасы
16:38 · Россия. Премьер-лига
Врач «Локомотива»: «Дмитрий Баринов тренируется в общей группе»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Гайич может сменить ЦСКА на клуб Серии А
16:09 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «После ЦСКА у меня были предложения в РПЛ»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Выкуп Итало? В «Урале» им очень довольны»
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Даса рискует не сыграть за «Динамо» в 2023 году
14:17 · Россия. Премьер-лига
​«Они людей не любят»: Экс-игрок «Амкара» высказался о Рахимове и Черчесове
14:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зырянов: «После поражения от «Родины» понимал, что с «Черноморцем» придётся попрощаться»
13:37 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не подпишет Букари
13:31 · Кубок России
​Фомин высказался о попадании на «Зенит» в Кубке России
13:30 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «В драку между Дзюбой и Пиняевым совершенно не верю»
Все новости
Рекомендуем