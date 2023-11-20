​В «Динамо» рассказали о состоянии Дасы

Защитник «Динамо» Эли Даса получил травму в матче сборной Израиля против Румынии. В московском клубе дали комментарий по поводу состояния футболиста. Так, Даса до конца дня понедельника пройдёт медицинское обследование.

«Даса находится в расположении сборной, сегодня его ждёт обследование по поводу травмы правого бедра. Оценить перспективы восстановления можно будет после того, как игрок вернётся в расположение клуба», - ответ пресс-службы «Динамо» приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эли Даса рискует больше не сыграть за «Динамо» до конца 2023 года. Команде осталось провести четыре матча – против ЦСКА (25 ноября), «Зенита» (29 ноября), «Рубина» (4 декабря) и «Факела» (10 декабря).

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.