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Врач «Локомотива»: «Дмитрий Баринов тренируется в общей группе»

20 Ноября 2023 • 16:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии полузащитника московского клуба Дмитрия Баринова, который сейчас восстанавливается после травмы.

«Дмитрий Баринов тренируется в общей группе», — приводит слова Калюжного «Спорт-Экспресс».

Напомним, Баринов получил повреждение в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

В текущем сезоне 27-летний Баринов провёл за «Локомотив» 17 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Напомним, что после 15 туров РПЛ «красно-зелёные» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. От лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают на восемь баллов.  

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