​Гайич может сменить ЦСКА на клуб Серии А

Защитник ЦСКА Милан Гайич имеет вариант продолжения карьеры в европейском топ-чемпионате. Как сообщает Corriere dello Sport, интерес к 27-летнему сербу проявляет «Фиорентина».

В январе Гайичу исполнится 28 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его в 4 миллиона евро. За ЦСКА сербский защитник выступает с лета 2022 года. С тех пор он провёл 62 официальных матча, в которых записал на свой счёт шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.