Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга для «железнодорожников» и высказался об игре Сергея Пиняева.

- Как оцениваете первый круг «Локомотива»?

- Команда должна быть или первой, или второй. Я так считаю.

- Чего «железнодорожникам» не хватает?

- Сам не знаю, но чего-то явно недостает.

- Возможно, Салтыкова, который может усилить команду?

- Может быть. Но в этом году команде будет очень тяжело бороться за перовое место. По составу она должна быть в тройке в любом случае. В клубе отличные футболисты. Есть хорошая молодежь. Ребята бегут в атаку. Мне это нравится.

- Пиняев не разочаровывает в последнее время?

- Почему? Он очень хорош. Начал карьеру за «Локомотив» здорово, а потом ему стало чего-то не хватать. Что-то не так делается. Но я не нахожусь в команде, поэтому мне сложно со стороны рассуждать, в чем проблема «Локомотива». Сергей по идее должен прибавлять, а не сдавать. Он может играть лучше.

- Вы часто смотрите матчи «Локомотива»?

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- Да. Видел все игры. Я три месяца нахожусь в Москве.

- Недавно звание «Джентльмена года» выиграл Фёдор Чалов, хотя в претендентах был Антон Миранчук. Вы бы отдали голос за игрока «Локомотива»?

- Я хочу, чтобы впереди всегда были футболисты железнодорожников. Выбрал бы Миранчука.

- Вам понравился ретроматч «Локомотива» с ЦСКА?

- Очень. Это самое лучше из того, что есть. Удалось снова обыграть «армейцев», но не скажу, что победа была такой уж принципиальной. Все-таки это товарищеский матч. Хотя всегда хочется быть первым.

Елена Григорьевская