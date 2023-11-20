Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Они людей не любят»: Экс-игрок «Амкара» высказался о Рахимове и Черчесове

20 Ноября 2023 • 14:17 Комментировать

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов ответил на вопрос, почему в своё время Рашида Рахимова плохо провожали из «Уфы».

«Его везде плохо провожают, потому что у него был дерьмовый характер, как и у Черчесова. Поэтому такой слив, они людей не любят. Если сказать грубо и по-простому», - цитирует Попова Metaratings.

В настоящий момент Рахимов тренирует «Рубин». После первого круга казанская команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч «рубиновые» проведут 26 ноября – против «Факела» на своём поле.

Станислав Черчесов, которого тоже упомянул Алексей Попов, сейчас не имеет тренерской работы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Станислав Черчесов Алексей Попов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Даса рискует не сыграть за «Динамо» в 2023 году
14:17 · Россия. Премьер-лига
​«Они людей не любят»: Экс-игрок «Амкара» высказался о Рахимове и Черчесове
14:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зырянов: «После поражения от «Родины» понимал, что с «Черноморцем» придётся попрощаться»
13:37 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не подпишет Букари
13:31 · Кубок России
​Фомин высказался о попадании на «Зенит» в Кубке России
13:30 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «В драку между Дзюбой и Пиняевым совершенно не верю»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Чалов прокомментировал победу в номинации «Джентльмен года»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Чалов стал победителем премии «Джентльмен года»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Круговой высказался об истекающем контракте с «Зенитом»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотив» Саркисян: «Тикнизян ещё не готов к Европе»
12:52 · Россия. Премьер-лига
​В кубинской ассоциации футбола знают Дзюбу
11:56 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий отреагировал на слова брата Василия об отъезде российских футболистов
11:40 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Краснодар» силён своим командным духом»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «У меня уже есть планы на тренерское будущее»
11:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зырянов назвал причину своей отставки из «Черноморца»
Все новости
Рекомендуем