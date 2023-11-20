​«Они людей не любят»: Экс-игрок «Амкара» высказался о Рахимове и Черчесове

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов ответил на вопрос, почему в своё время Рашида Рахимова плохо провожали из «Уфы».

«Его везде плохо провожают, потому что у него был дерьмовый характер, как и у Черчесова. Поэтому такой слив, они людей не любят. Если сказать грубо и по-простому», - цитирует Попова Metaratings.

В настоящий момент Рахимов тренирует «Рубин». После первого круга казанская команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч «рубиновые» проведут 26 ноября – против «Факела» на своём поле.

Станислав Черчесов, которого тоже упомянул Алексей Попов, сейчас не имеет тренерской работы.