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Гилерме: «Чемпионат в этом году ровный, никто в отрыв не ушел, поэтому всё возможно» эксклюзив

20 Ноября 2023 • 13:57 Комментировать
Локомотив Москва (легенды)
1:0
ЦСКА Москва (легенды)

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о чемпионской гонке, легионерах из Бразилии, а также ретроматче с ЦСКА.

- Как оцениваете первую часть сезона для «Локомотива»?

- Пока все нормально. Еще много матчей впереди. Чемпионат в этом году ровный. Нет команды, которая бы ушла в отрыв. Поэтому все возможно.

- «Краснодар» удивил в этом сезоне?

- Нет-нет. Они проделали большую работу, не только ту, что мы видели на поле. У них хорошая инфраструктура. Рано или поздно их момент должен настать. Поэтому я не удивлен такому выступлению «быков».

- Но у «Краснодара» нет таких сильных легионеров, как в «Зените».

- Почему? Команда неплохо усилилась. Там хорошие футболисты. А что касается «Зенита», например, Клаудиньо стал известен, только играя здесь, в России. В Бразилии он не был звездным футболистом. Выступал в «Ред Булл Брагантино». Я не говорю, что он слабый игрок. Просто стал известен, выступая за «Зенит». Он хорошо себя проявляет.

- В Бразилии следят за своими футболистами, которые выступают в России?

- Конечно. Тот же Клаудиньо может претендовать на попадание в сборную. Вендел тоже. Лукас вполне мог бы попасть в олимпийскую сборную Бразилии. Келвина уже вызвали в сборную.

- Писали, что Алексей Миранчук может вернуться в «Локомотив» на правах аренды. Слышали об этом?

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- Нет. Но я был бы рад этому, потому что мы его отлично знаем, да и он знает нашу игру. Не понимаю, почему он в «Аталанте» нечасто выходит на поле. Мне сложно издалека рассуждать, почему так происходит. Я никогда не выступал в Италии и не знаю изнутри этот чемпионат. Только по телевизору его смотрел.

- Вы находитесь на связи с Алексеем?

- Да. Он говорит, ему там нравится. Жизнь там хорошая.

- Как вам ретроматч «Локомотива» с ЦСКА, который вы смотрели?

- Это была крутая инициатива от РФС. Мне очень сильно понравилось. Столько народу пришло! Давно не видел столько болельщиков. Даже на игры «Локомотива» в РПЛ столько не ходит.

- Родолфо забрал свои вещи, которые оставлял у вас после своего отъезда?

- Он сказал, что заберет потом, но прошло уже лет пять, наверное. Он думает, что я храню его чемоданы, но я уже все продал, чтобы подзаработать денег. Там были дорогие вещи. (смеется).

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме

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